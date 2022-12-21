Поддельная красная икра может быть на полках магазинов в Нижегородской области

Предприятия, поставляющие фальшивую икру, якобы находятся в Сахалинской области.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В преддверии новогодних праздников нижегородцев предупреждают о том, что на полках магазинов региона может быть поддельная красная икра. Речь идет о продукции двух заводов-призраков. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Предприятия, поставляющие фальшивую икру, якобы находятся в городе Корсаков Сахалинской области. ООО «Персей» указывает на своей продукции фактически адрес: улица Крутая, 42. ООО «Нави» пишет о том, что производство находится по улице Портовая, 57.
– Таких производств по указанным адресам не располагается и юридические лица деятельность не осуществляют, – рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Елена Кочуро.
Это означает, что икра от данных производителей вырабатывается неустановленными лицами и в неизвестных условиях, а также маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной для здоровья.
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