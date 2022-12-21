Более 10 тысяч Пушкинских карт оформили в Дзержинске

До завершения действия лимита Пушкинской карты на 2022 год осталось всего 11 дней. Те, кто еще не успел потратить начисленную на нее сумму, могут сделать это в ближайшее время в учреждениях культуры Дзержинска. Всего для подростков и молодежи они подготовили порядка 20 мероприятий, в том числе новогодние.

Так, в театре драмы в ближайшее воскресенье состоится показ самого новогоднего спектакля – «Ночь перед Рождеством». Театр кукол для своих маленьких гостей и их родителей подготовил постановки «Волшебное кольцо» и «Сказка о потерянном времени», а также экскурсию «Тайны закулисья». В Центральном городском кинозале им. И. Извицкой, которому 22 декабря исполнилось 4 года, по Пушкинской карте доступны билеты на «Елки-9», «Щелкунчик и волшебная флейта» и другие фильмы комедийного, приключенческого и фантастического жанров. Также по карте можно посетить фильмы в кинотеатре ФОК «Ока» и новогоднее представление «Подарок для снеговика» в ДКХ 27 декабря.

До конца 2022 года можно по предварительной заявке посетить одну или несколько экскурсий

«Пушкинская карта, что называется, пришлась по душе дзержинским подросткам и молодежи. На сегодняшний день в городе оформлено более 10 000 Пушкинских карт, и уверена, это не предел. В этом году мы старались включать в программу как можно больше разнообразных мероприятий. Это, например, моноспектакли Заслуженного артиста России Даниила Спиваковского, концерты «Вивальди-оркестра», спектакли Донецкого музыкально-драматического театра, патриотические мероприятия, новые фильмы. Чтобы у молодых людей действительно был выбор, куда пойти вместе с друзьями и как провести свободное время», – поделилась заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

До конца 2022 года можно по предварительной заявке посетить одну или несколько экскурсий по Дворцу культуры химиков, экспозиции Дома книги и других городских библиотек и основную экспозицию Краеведческого музея. Также на сайтах учреждений уже доступны мероприятия, которые можно будет посетить в течение январских каникул. Например, в театре драмы это такие спектакли как «Ночь перед Рождеством», «Лекарство от одиночества», «Ханума», «Много шума из ничего» и «Букет», а во Дворце культуры химиков – балет «Щелкунчик» из Москвы.

Напомним, приобрести Пушкинскую карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет с помощью приложения «Госуслуги.Культура» при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Все неиспользованные средства, рассчитанные на текущий год, «сгорят» в конце декабря и на следующий год перенесены не будут. В январе на карту автоматически будет начислен лимит на 2023 год – 5 тысяч рублей.