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НовостиОбщество21 декабря 2022 7:48

Более 10 тысяч Пушкинских карт оформили в Дзержинске

До конца 2022 года можно по предварительной заявке посетить одну или несколько экскурсий
Более 10 тысяч Пушкинских карт оформили в Дзержинске

Более 10 тысяч Пушкинских карт оформили в Дзержинске

До завершения действия лимита Пушкинской карты на 2022 год осталось всего 11 дней. Те, кто еще не успел потратить начисленную на нее сумму, могут сделать это в ближайшее время в учреждениях культуры Дзержинска. Всего для подростков и молодежи они подготовили порядка 20 мероприятий, в том числе новогодние.

Так, в театре драмы в ближайшее воскресенье состоится показ самого новогоднего спектакля – «Ночь перед Рождеством». Театр кукол для своих маленьких гостей и их родителей подготовил постановки «Волшебное кольцо» и «Сказка о потерянном времени», а также экскурсию «Тайны закулисья». В Центральном городском кинозале им. И. Извицкой, которому 22 декабря исполнилось 4 года, по Пушкинской карте доступны билеты на «Елки-9», «Щелкунчик и волшебная флейта» и другие фильмы комедийного, приключенческого и фантастического жанров. Также по карте можно посетить фильмы в кинотеатре ФОК «Ока» и новогоднее представление «Подарок для снеговика» в ДКХ 27 декабря.

До конца 2022 года можно по предварительной заявке посетить одну или несколько экскурсий

До конца 2022 года можно по предварительной заявке посетить одну или несколько экскурсий

«Пушкинская карта, что называется, пришлась по душе дзержинским подросткам и молодежи. На сегодняшний день в городе оформлено более 10 000 Пушкинских карт, и уверена, это не предел. В этом году мы старались включать в программу как можно больше разнообразных мероприятий. Это, например, моноспектакли Заслуженного артиста России Даниила Спиваковского, концерты «Вивальди-оркестра», спектакли Донецкого музыкально-драматического театра, патриотические мероприятия, новые фильмы. Чтобы у молодых людей действительно был выбор, куда пойти вместе с друзьями и как провести свободное время», – поделилась заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

До конца 2022 года можно по предварительной заявке посетить одну или несколько экскурсий по Дворцу культуры химиков, экспозиции Дома книги и других городских библиотек и основную экспозицию Краеведческого музея. Также на сайтах учреждений уже доступны мероприятия, которые можно будет посетить в течение январских каникул. Например, в театре драмы это такие спектакли как «Ночь перед Рождеством», «Лекарство от одиночества», «Ханума», «Много шума из ничего» и «Букет», а во Дворце культуры химиков – балет «Щелкунчик» из Москвы.

Напомним, приобрести Пушкинскую карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет с помощью приложения «Госуслуги.Культура» при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Все неиспользованные средства, рассчитанные на текущий год, «сгорят» в конце декабря и на следующий год перенесены не будут. В январе на карту автоматически будет начислен лимит на 2023 год – 5 тысяч рублей.