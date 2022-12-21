Премией Правительства РФ награжден профессор НГТУ Владимир Беляков
Владимир Викторович Беляков, доктор технических наук, профессор, начальник Управления научно-исследовательских и инновационных работ ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» награжден премией Правительства РФ в области науки и техники. Об этом опубликовано соответствующее распоряжение.
Премией Правительства РФ отмечена разработка высокоэффективных колесных транспортно- технических средств для ускоренного социально-экономического развития территории Крайнего Севера Российской Федерации.
Поздравляем Владимира Викторовича Белякова с высокой правительственной наградой!
Фото: Пресс-служба НГТУ им.Р.Е. Алексеева