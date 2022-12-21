Рекордное количество снега за последние 86 лет выпало в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Рекордное количество снега выпало за последние 86 лет в Нижнем Новгороде18 декабря. По данным метеорологов, количество осадков составило 16 мм. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Глава города поделился картой из «Системы мониторинга коммунальной техники». С помощью этой программы можно проверить работу предприятий и подрядчиков. Так, за 19 декабря машины прошли более 19 тысяч километров. За день дорожники смогли почистить и обработать противогололедными материалами магистрали, а также провести уборку снега на второстепенных дорогах.

Карта из «Системы мониторинга коммунальной техники» ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

– Конечно, все это не отменяет контроля на местах, который остается за руководителями дорожных предприятий и главами районов. Ведь важно не просто проехать, но и качественно прочистить территорию, – отметил Юрий Шалабаев.