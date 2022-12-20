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НовостиОбщество20 декабря 2022 15:54

24 школы закрыты на карантин в Нижегородской области

Эти меры направлены на снижение заболеваемости среди детей
Полина ШИБАЛКИНА
24 школы закрыты на карантин в Нижегородской области.

24 школы закрыты на карантин в Нижегородской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ

24 школы и 13 детских садов полностью ушли на карантин в Нижегородской области. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Так, на 20 декабря, 12,5% образовательных учреждений частично или полностью приостановили учебную и воспитательную деятельность в Нижегородской области. Эти меры направлены на снижение роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди юных нижегородцев.

Стоит отметить, что на прошлой неделе были закрыты на карантин 22 школы и 11 детских садов Нижегородской области. Сообщается, что учебный процесс в общеобразовательных организациях приостанавливается, если из-за гриппа или ОРВИ 20% и более детей не посещают учреждения.

Напомним, у 169 нижегородцев подтвержден грипп А или «свиной грипп» за прошедшую неделю с 12 декабря по 18 декабря 2022 года. Также в Нижегородской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.