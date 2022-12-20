Команда АО «Нижегородский водоканал» победила в турнире по волейболу на кубок АО «Промис»

Команда АО «Нижегородский водоканал» победила в упорной борьбе в финале товарищеского турнира по волейболу на кубок АО «Промис», который состоялся 17 декабря 2022 года.

В турнире соревновались 16 команд, среди которых команды: АО «ПРОМИС», ПФ РГУП, ООО «Рент кар», АО «Нижегородский водоканал», ПАО «НБД-Банк», а также ряда других предприятий и организаций Нижнего Новгорода. Соревнования проходили с 01 по 17 декабря 2022 года в нижегородском спортивном клубе «Авангард» на проспекте Гагарина, 164.

Напомним, что 11 ноября 2022 года в ГБУ ФОК «Мещерский» состоялось награждением победителей IV Спартакиады предприятий, учреждений и организаций Канавинского района. По итогам всех соревнований в общекомандном зачёте IV-ой Спартакиады Канавинского района команда АО «Нижегородский водоканал» заняла первое место.

14 декабря 2022 года в рамках V Спартакиады предприятий, учреждений и организаций Канавинского района состоялся турнир по шахматам. Шахматисты АО «Нижегородский водоканал» заняли в турнире второе место.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»