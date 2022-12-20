«Поезда здоровья» посетили 712 населенных пунктов Нижегородской области в 2022 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильные лечебно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» посетили 712 населенных пунктов Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, медицинские комплексы работали в Бутурлинском, Починковском, Чкаловском, Воскресенском и Павловском районах Нижегородской области с 12 по 15 декабря 2022 года.

Благодаря «Поездам здоровья» специалисты провели медицинский осмотр более 42 тысяч нижегородцев и организовали свыше 83 тысяч консультаций. Так, в результате осмотра более 30 тысяч нижегородцев были направлены на дополнительное обследование, а две тысячи людей на госпитализацию.

Проект «Поезда здоровья» был возобновлён в Нижегородской области 11 апреля 2022 года. Такое решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Для маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов организуются специальные рейсы, чтобы они тоже могли воспользоваться услугами специалистов, - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что мобильные комплексы формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. В них работают кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, а также терапевты.