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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 14:25

Уголовное дело возбуждено после гибели водителя «Валдая» в ДТП с прицепом в Починковском районе

Прицеп грузовика занесло на встречку 19 декабря
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
В результате ДТП смертельное ранение получил водитель Валдая 1970 года рождения.

В результате ДТП смертельное ранение получил водитель Валдая 1970 года рождения.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП в Починковском районе, где погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 10:05 на 239 километре автодороги «Нижний Новгород – Саратов» 19 декабря. Известно, что 36-летний водитель КАМАЗа с прицепом выбрал неправильную скорость движения, которая не соответствовала погодным и дорожным условиям. В результате этих действий прицеп занесло на полосу встречного движения, а в него врезался автомобиль ГАЗ (Валдай).

- В результате ДТП смертельное ранение получил водитель Валдая 1970 года рождения, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время дело проходит по статье: «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее мы писали, что серьезная авария произошла на трассе М-7 в районе Дзержинска минувашей ночью: там столкнулись туристический автобус, фура и «ГАЗель». Два человека пострадали.