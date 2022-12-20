Уголовное дело возбуждено после гибели водителя «Валдая» в ДТП с прицепом в Починковском районе

В результате ДТП смертельное ранение получил водитель Валдая 1970 года рождения. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП в Починковском районе, где погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 10:05 на 239 километре автодороги «Нижний Новгород – Саратов» 19 декабря. Известно, что 36-летний водитель КАМАЗа с прицепом выбрал неправильную скорость движения, которая не соответствовала погодным и дорожным условиям. В результате этих действий прицеп занесло на полосу встречного движения, а в него врезался автомобиль ГАЗ (Валдай).

- В результате ДТП смертельное ранение получил водитель Валдая 1970 года рождения, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время дело проходит по статье: «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее мы писали, что серьезная авария произошла на трассе М-7 в районе Дзержинска минувашей ночью: там столкнулись туристический автобус, фура и «ГАЗель». Два человека пострадали.