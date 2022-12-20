Электробусно-троллейбусная сеть появится по концессии в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде в рамках концессионного соглашения. Такую идею одобрил совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области 20 декабря 2022.

Отмечается, что с концессионной инициативой выступило ООО "Нижегородская троллейбусная концессия". Так, планируется закупить электробусы. Кроме этого, будет реконструировано депо, на котором будут размещены двухконнекторные станции для зарядки электробусов в ночное время.

Также на некоторых маршрутах Нижнего Новгорода появятся троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

— Это еще один шаг к повышению комфорта, экологичности и экономичности общественного транспорта. Мы продолжаем реализацию комплексной трансформации транспортной системы, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, ранее правительство Нижегородской области заключило концессионное соглашение по модернизации трамвайной инфраструктуры. Программа рассчитана на ближайшие пять лет. В течение этого времени планируется закупить 170 новых современных трамваев, а также заменить 149,3 километра путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и 3 трамвайных депо.