Нижегородцы выступили против законопроекта о биометрии. Фото: принтскрин видео.

Активисты из Нижнего Новгорода выступили против принятия закона о биометрии. Свое видеообращение они записали, стоя на площади Народного единства. Ролик опубликован на YuoTube.

Речь идет о проекте закона о создании в России единой биометрической системы, которая предусматривает сбор биометрических данных россиян в целях идентификации и/или аутентификации. К биометрическим данным человека относятся отпечатки пальцев, лицо, сетчатка глаза, рисунок вен и голос.

- Чиновники объясняют необходимость сбора биометрии удобством и безопасностью. Однако мировой опыт на примере Китая показывает нам систему тотального контроля за населением и систему социальных рейтингов благонадежности и лояльности, которая по сути является доступом к неотчуждаемым правам человека, - сказала одна из выступающих на видео женщин.

Активисты также отметили, что база биометрических данных может стать мишенью для различных финансовых мошенников, шантажистов и прочих аферистов. Но только если паспорт, например, человек может поменять, то цвет глаз или отпечатки пальцев – нет.

- Сбор всех этих данных дает колоссальную возможность воздействия на людей со стороны чиновников и госорганов, - считают активисты. - Все мы помним, как блокировали транспортные карты. Завтра могут также заблокировать банковский счет. Если человек с чем-то не согласен – его просто «выключат». Ты существуешь как цифровая личность, тебя раз! – и выключили.

В своем видеообращении нижегородцы просят депутатов Госдумы снять с рассмотрения законопроект о создании единой системы биометрических данных. Ролик появился в интернете накануне заседания, но уже сегодня, 20 декабря, Госдума приняла во втором чтении данный законопроект с некоторыми поправками.