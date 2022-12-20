Дзержинские мастера завершили праздничное оформление парков города

Три парка Дзержинска – эко-парк «Утиное озеро», Центральный парк культуры и отдыха и детский парк «Радуга» – готовы встречать жителей города как днем, так и в вечернее время суток в преддверии новогодних и рождественских праздников. Больше десятка новых масштабных световых конструкций разместили на дорожках и площадках парков.

«Года три назад меня удивляло, что горожане даже не просили украсить город к Новому году. Максимум пожеланий – сделать где-нибудь горку и каток. Видимо, никто не верил, что это вообще возможно. Интересно, что среди специалистов, которые сейчас устанавливают иллюминацию, очень много дзержинцев. И они впервые работают не в столице, не в областных центрах, а в своем родном городе!» – поделился глава города Дзержинска Иван Носков.

Для украшения парков Дзержинска использовали более 15 км гирлянд. В Центральном парке культуры и отдыха световым занавесом и световыми фигурами елочных шаров украшена входная арка, гирляндами и бахромой подсветили пешеходные дорожки. Большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки встречают гостей, которые могут сделать первые новогодние фото у световых фигур «Параллельная реальность», «Светящиеся крылья», «Дзержинск» или в украшенной огоньками беседке около детских аттракционов.

«Подготовку к украшению парков начали задолго до зимы, обсуждали, проектировали, придумывали, в ноябре начали монтаж. Объем украшений большой, но мы все успели, и результатом, надеюсь, будут довольны и дзержинцы. В этом году добавили современные зимние фигуры, фотозоны и, конечно, огоньки, которые создают волшебное праздничное настроение. Не ошибусь, если скажу, что такого украшения в городских парках не было никогда! – рассказал директор МАУ «Дирекции управления парками Дзержинска» Алексей Папертев. – Наряженная елка и бесплатные катки есть в каждом парке. Праздничная развлекательная программа тоже готова. Так что в новогодние праздники обязательно надо провести время в парках на свежем воздухе!»

Ростовые фигуры Деда Мороза и Снеговика ждут родителей с детьми в парке «Радуга». Здесь световые шарики и гирлянды с флажками, световые олени и символ парка – радуга из огоньков, горящие цифры «2023 год» и фотозоны с матрешками и ретро-телевизором, креативная световая елка, вокруг которой расположились елочки участников фестиваля-конкурса «Самая красивая новогодняя елка – 2023».

Добавили волшебной атмосферы и парку «Утиное озеро». Экологическую тематику парка поддерживают 12 световых трехметровых елочек, установленных вдоль дорожек. Арт-объекты парка украсили дюралайтом, а над аллеей растянули «световое небо», в центральной части парка над елкой парит световой шатер, а над входной аркой всех встречает веселый Дед Мороз.

Напоминаем, с программой городских праздничных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте администрации Дзержинска.