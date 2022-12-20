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НовостиОбщество20 декабря 2022 12:23

Дзержинские мастера завершили праздничное оформление парков города

Для украшения парков Дзержинска использовали более 15 км гирлянд
Дзержинские мастера завершили праздничное оформление парков города

Дзержинские мастера завершили праздничное оформление парков города

Три парка Дзержинска – эко-парк «Утиное озеро», Центральный парк культуры и отдыха и детский парк «Радуга» – готовы встречать жителей города как днем, так и в вечернее время суток в преддверии новогодних и рождественских праздников. Больше десятка новых масштабных световых конструкций разместили на дорожках и площадках парков.

«Года три назад меня удивляло, что горожане даже не просили украсить город к Новому году. Максимум пожеланий – сделать где-нибудь горку и каток. Видимо, никто не верил, что это вообще возможно. Интересно, что среди специалистов, которые сейчас устанавливают иллюминацию, очень много дзержинцев. И они впервые работают не в столице, не в областных центрах, а в своем родном городе!» – поделился глава города Дзержинска Иван Носков.

Для украшения парков Дзержинска использовали более 15 км гирлянд. В Центральном парке культуры и отдыха световым занавесом и световыми фигурами елочных шаров украшена входная арка, гирляндами и бахромой подсветили пешеходные дорожки. Большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки встречают гостей, которые могут сделать первые новогодние фото у световых фигур «Параллельная реальность», «Светящиеся крылья», «Дзержинск» или в украшенной огоньками беседке около детских аттракционов.

«Подготовку к украшению парков начали задолго до зимы, обсуждали, проектировали, придумывали, в ноябре начали монтаж. Объем украшений большой, но мы все успели, и результатом, надеюсь, будут довольны и дзержинцы. В этом году добавили современные зимние фигуры, фотозоны и, конечно, огоньки, которые создают волшебное праздничное настроение. Не ошибусь, если скажу, что такого украшения в городских парках не было никогда! – рассказал директор МАУ «Дирекции управления парками Дзержинска» Алексей Папертев. – Наряженная елка и бесплатные катки есть в каждом парке. Праздничная развлекательная программа тоже готова. Так что в новогодние праздники обязательно надо провести время в парках на свежем воздухе!»

Ростовые фигуры Деда Мороза и Снеговика ждут родителей с детьми в парке «Радуга». Здесь световые шарики и гирлянды с флажками, световые олени и символ парка – радуга из огоньков, горящие цифры «2023 год» и фотозоны с матрешками и ретро-телевизором, креативная световая елка, вокруг которой расположились елочки участников фестиваля-конкурса «Самая красивая новогодняя елка – 2023».

Добавили волшебной атмосферы и парку «Утиное озеро». Экологическую тематику парка поддерживают 12 световых трехметровых елочек, установленных вдоль дорожек. Арт-объекты парка украсили дюралайтом, а над аллеей растянули «световое небо», в центральной части парка над елкой парит световой шатер, а над входной аркой всех встречает веселый Дед Мороз.

Напоминаем, с программой городских праздничных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте администрации Дзержинска.