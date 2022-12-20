Снежный городок откроется в Дзержинске 25 декабря

На площади Дзержинского около главной городской ёлки почти готов новогодний снежный городок. На территории более 300 квадратных метров разместились герои русских сказок – баба Яга, Жар-Птица и Золотая рыбка, снеговики, сани Деда Мороза и сам новогодний волшебник с внучкой Снегурочкой. В вечернее время весь комплекс разными цветами подсвечивают 40 светодиодных прожекторов.

«В этом году у нас не только украшены все парки, центральные улицы и общественные пространства, но и впервые появится снежный городок. Уверен, он станет подарком не только для детей, но и для взрослых. Интересно, что долгое время Павел Верхоносцев создавал снежные городки в других регионах и только сейчас так масштабно трудится для дзержинской ребятни. Видел, что многие уже успели оценить скульптуры, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и испытать снежный лабиринт. Приглашаю всех 25 декабря, вместе откроем снежный городок и нашу красивую елку!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Помимо фигур, на площади уже возведена большая горка высотой почти 3 метра, горка «Кораблик» для самых маленьких дзержинцев, снежный лабиринт и ограждение с башнями со стороны сквера и проспекта Ленина. Всего на создание снежного комплекса ушло около 400 кубических метров чистого снега.

«Сначала для каждой фигуры нужно было создать основу: построить фанерный каркас, засыпать в него снег, спрессовать и уплотнить. Потом каркас разбирается – и вот уже готов снежный кирпич, из которого можно сотворить все что угодно. На одну фигуру уходит в среднем три-четыре дня, плюс потом подправляются какие-то мелкие детали. Работа непростая, прежде всего физически, но и награда того стоит: это искренние эмоции горожан, особенно детей. Их привлекает именно интерактивность городка: можно не только посмотреть на фигуры, но и побродить в лабиринте, посидеть в санях или на троне Деда Мороза, сделать оригинальные фотографии», – рассказал Павел.

Окончательно снежный городок будет готов к 25 декабря. В этот день состоится его официальное открытие и праздничное открытие главной городской ёлки. Отметим, что к этой дате на ней в дополнение к уже существующим украшениям – елочным шарам и светодиодным гирляндам – появится еще одно. Приходите на площадь Дзержинского 25 декабря в 13:00! Полная программа предновогодних мероприятий в Дзержинске доступная на сайте адмдзержинск.рф.

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