Врачи спасли молодого нижегородца, удалив у него 24-килограммовую опухоль. Фото: телеграм-канал «SHOT».

Московские врачи сотворили настоящее чудо и спасли 22-летнего Михаила из Нижнего Новгорода, который страдал от гигантской опухоли весом 24 килограмма. Историю о долгожданном исцелении и настоящем чуде рассказали в телеграм-канале «SHOT».

Опухоль начала развиваться у Михаила, когда он был еще совсем ребенком. С семи лет новообразование становилось все больше и больше. Но найти хирургов, которые бы взялись за эту сложную операцию, было непросто.

- Опухоль доброкачественная, но неоперабельная, - говорили врачи, к которым обращался нижегородец.

Так, поиск хирургов, которые готовы провести операцию, длился целых 15 лет. За это время опухоль выросла до жутких размеров и мешала жить юноше. Михаилу было сложно сидеть и ходить, одежду также подбирали с трудом, а на улице нижегородца встречали удивленные взгляды прохожих.

И вот долгие поиски наконец-то дали хороший результат, и Михаил смог найти хирургов в московском центре Блохина.

- Операция шла около семи часов, была достаточно большая кровопотеря, около пяти литров. Сложность заключалась в том, что она (опухоль) была гигантских размеров. И обычная бригада это три-четыре человека. У нас была бригада пять человек, потому что двое только держали опухоль и поднимали ее, как-то фиксировали, - отметил хирург-онколог больницы Ренат Валиев.

Сейчас Михаил восстанавливается, совсем скоро нижегородец сможет вернуться домой и исполнить свою мечту. Юноша хочет продолжить обучение на стоматолога.