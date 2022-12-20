Депутаты поддержали предложения об увековечении памяти воинов, погибших в специальной военной операции
20 декабря 2022 года депутаты в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению поддержали предложение коллективов 14 школ Нижнего Новгорода об увековечении памяти выпускников, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Ранее инициативу образовательных учреждений одобрил Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде.
Напомним, на ноябрьском заседании городской Думы депутаты согласовали внесение изменений в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде в части установки мемориальных досок в память о погибших в специальной военной операции.
Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что наряду с установкой мемориальных досок на фасадах и в рекреациях, образовательным учреждениям рекомендовано использовать и иные формы увековечения. «Нужно оборудовать в школах уголки памяти Героев, проводить Уроки мужества и другие памятные мероприятия. Все рекомендации, которые обсуждались на заседании Комитета, будут направлены в образовательные учреждения», – сообщил спикер городской Думы, сопредседатель Комитета по увековечению памяти Олег Лавричев.
«Нужно не только увековечивать память погибших героев, но и чтить подвиг участников специальной военной операции, тех, кто совершил героический поступок и получил награды. Считаю, что данная информация также должна быть размещена в школах», – подчеркнула председатель постоянной комиссии Ольга Балакина.
Комиссией было принято решение рекомендовать городской Думе Нижнего Новгорода увековечить память нижегородцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, на заседании 21 декабря 2022 года.
Также члены постоянной комиссии обсудили учреждение и порядок присвоения почетных званий города Нижнего Новгорода.
Справка:
1. Белякова Александра Владимировича, кавалера ордена Мужества (школа № 175)
2. Быкова Алексея Алексеевича (школа № 20)
3. Галахова Андрея Вячеславовича, кавалера ордена Мужества, (школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85)
4. Дворянинова Алексея Сергеевича (школа № 105)
5. Климова Максима Антоновича, кавалера ордена Мужества, (школа № 138)
6. Михайлова Данилы Алексеевича, (школа № 37)
7. Обрежи Павла Васильевича, кавалера ордена Мужества, (школа № 59)
8. Плотникова Егора Сергеевича, кавалера ордена Мужества, (школа № 160)
9. Раку Михаила, кавалера ордена Мужества, (школа № 181)
10. Романова Владимира Викторовича, кавалера ордена Мужества, (школа № 177)
11. Сиянова Александра Евгеньевича (школа № 5)
12. Фадеева Анатолия Владимировича (школа № 169)
13. Четвергова Дмитрия Александровича, награжденного медалью «За Отвагу», (школа № 77)
14. Чирова Алексея Евгеньевича, кавалера ордена Мужества, (школа № 72)
Фото: gordumannov.ru