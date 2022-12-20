Депутаты поддержали предложения об увековечении памяти воинов, погибших в специальной военной операции

20 декабря 2022 года депутаты в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению поддержали предложение коллективов 14 школ Нижнего Новгорода об увековечении памяти выпускников, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Ранее инициативу образовательных учреждений одобрил Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде.

Напомним, на ноябрьском заседании городской Думы депутаты согласовали внесение изменений в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде в части установки мемориальных досок в память о погибших в специальной военной операции.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что наряду с установкой мемориальных досок на фасадах и в рекреациях, образовательным учреждениям рекомендовано использовать и иные формы увековечения. «Нужно оборудовать в школах уголки памяти Героев, проводить Уроки мужества и другие памятные мероприятия. Все рекомендации, которые обсуждались на заседании Комитета, будут направлены в образовательные учреждения», – сообщил спикер городской Думы, сопредседатель Комитета по увековечению памяти Олег Лавричев.

«Нужно не только увековечивать память погибших героев, но и чтить подвиг участников специальной военной операции, тех, кто совершил героический поступок и получил награды. Считаю, что данная информация также должна быть размещена в школах», – подчеркнула председатель постоянной комиссии Ольга Балакина.

Комиссией было принято решение рекомендовать городской Думе Нижнего Новгорода увековечить память нижегородцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, на заседании 21 декабря 2022 года.

Также члены постоянной комиссии обсудили учреждение и порядок присвоения почетных званий города Нижнего Новгорода.

Справка:

1. Белякова Александра Владимировича, кавалера ордена Мужества (школа № 175)

2. Быкова Алексея Алексеевича (школа № 20)

3. Галахова Андрея Вячеславовича, кавалера ордена Мужества, (школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85)

4. Дворянинова Алексея Сергеевича (школа № 105)

5. Климова Максима Антоновича, кавалера ордена Мужества, (школа № 138)

6. Михайлова Данилы Алексеевича, (школа № 37)

7. Обрежи Павла Васильевича, кавалера ордена Мужества, (школа № 59)

8. Плотникова Егора Сергеевича, кавалера ордена Мужества, (школа № 160)

9. Раку Михаила, кавалера ордена Мужества, (школа № 181)

10. Романова Владимира Викторовича, кавалера ордена Мужества, (школа № 177)

11. Сиянова Александра Евгеньевича (школа № 5)

12. Фадеева Анатолия Владимировича (школа № 169)

13. Четвергова Дмитрия Александровича, награжденного медалью «За Отвагу», (школа № 77)

14. Чирова Алексея Евгеньевича, кавалера ордена Мужества, (школа № 72)

Фото: gordumannov.ru