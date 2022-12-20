Уголовное дело завели на борского застройщика, обманувшего нижегородцев на 20 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области возбудили уголовное дело на застройщика «БОР — СИТИ», который обманул нижегородцев на 20 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что организация «БОР – СИТИ» должна была заниматься строительством объекта недвижимости «Магазин». Но вместо договора о долевом строительстве организация заключила с нижегородцами договоры купли-продажи будущей недвижимости на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Также организация нарушила сроки выполнения строительных работ. И не получила заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормативным требованиям, которое даёт право на привлечение денег граждан.

В связи с этим на застройщика «БОР – СИТИ» завели уголовное дело по статье о привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости в особо крупном размере.