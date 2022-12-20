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НовостиНовости компаний20 декабря 2022 7:30

Студенты-энергетики посетили с экскурсией высоковольтный район электрических сетей «Нижновэнерго»

Источник:kp.ru

Студенты профильного техникума посетили с экскурсией Кстовский высоковольтный район электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго». Подобное является традиционным для энергетиков и проходит в рамках профориентационной работы филиала.

На объекте обучающихся 3 курса по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» вместе с преподавателем специальных электрических дисциплин Наталией Фомочкиной встретил начальник Кстовского ВРЭС Сергей Мишин. Он провел для посетителей лекцию по охране труда, после которой экскурсионная группа отправилась на станцию, а затем в диспетчерскую. Как отметили сами студенты, экскурсия была полезна с точки зрения получения опыта и знаний.

«Профориентационная работа со студентами очень важна для нас, ведь это, в первую очередь, хорошая возможность воспитать квалифицированные кадры. Это действенный механизм, позволяющий активизировать у учащихся интерес к профессии и желание развиваться в определенном направлении», – отметил и.о. заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.