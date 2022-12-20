Шести сиротам дали жилье без отопления и воды в Семёновском районе.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Шесть сирот получили жилье без отопления и горячей воды в Семёновском районе. По факту случившегося завели уголовное дело, информирует пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Согласно информации, в декабре 2021 года шести детям-сиротам предоставили неблагоустроенные жилые помещения. Так, дома не были подключены к системе газоснабжения, отсутствовали отопление и горячая вода.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура берет под свой контроль.
К счастью, сейчас сироты проживают в благоустроенных квартирах.