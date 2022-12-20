Маршрутка сбила ребенка на переходе в Нижнем Новгороде вечером 19 декабря. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Маршрутка сбила ребенка на переходе в Нижнем Новгороде вечером 19 декабря. Инцидент произошел в Автозаводском районе на пересечении улиц Южное шоссе и Старых Производственников в девятом часу вечера, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России.

- Водитель маршрутки №44 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому переходу, - пояснили в ведомстве.

Ребенок в этот момент находился вместе со взрослыми. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу.