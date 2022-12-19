Прожиточный минимум увеличится на 428 рублей в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Даниил ОПАРИН

Прожиточный минимум на душу населения увеличится на 428 рублей в Нижегородской области в 2023 году. Такое постановление появилось на портале правовой информации.

Так, с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения составит 13 513 рублей. Для трудоспособного населения Нижегородской области он составит 14 729 рублей. Кроме того, для пенсионеров прожиточный минимум будет 11 621 рубль, а для детей 13 108 рублей.

Напомним, в настоящее время прожиточный минимум на душу населения в Нижегородской области составляет 13 085 рублей, а для трудоспособного населения 14 263 рубля. Для пенсионеров все еще действует сумма 11 253 рубля, а для детей 12 692 рубля.