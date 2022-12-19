Нижегородские муниципалитеты получили оценки за исполнение нацпроектов. Фото: Кирилл Мартынов

Муниципалитеты Нижегородской области получили оценки за исполнение национальных проектов, информирует пресс-служба регионального правительства.

Результаты обсуждались на специальных заседаниях. В этом году Нижегородская область участвовала в 12 нацпроектах.

Так, исполнение оценивалось, как надлежащее, удовлетворительное или неудовлетворительное. Оценку «надлежащее» получили практически все национальные проекты Нижегородской области.

Исключением являются несколько проектов, они получили оценку «удовлетворительно». Речь идет о национальных проектах «Экология» в Вачском районе, «Демография» в городе Кулебаки, а также «Жилье и городская среда» в Павловском и Чкаловском районах.