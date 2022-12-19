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НовостиОбщество19 декабря 2022 16:51

Нижегородские муниципалитеты получили оценки за исполнение нацпроектов

Оценку «надлежащее» получили практически все проекты Нижегородской области
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородские муниципалитеты получили оценки за исполнение нацпроектов.

Нижегородские муниципалитеты получили оценки за исполнение нацпроектов.

Фото: Кирилл Мартынов

Муниципалитеты Нижегородской области получили оценки за исполнение национальных проектов, информирует пресс-служба регионального правительства.

Результаты обсуждались на специальных заседаниях. В этом году Нижегородская область участвовала в 12 нацпроектах.

Так, исполнение оценивалось, как надлежащее, удовлетворительное или неудовлетворительное. Оценку «надлежащее» получили практически все национальные проекты Нижегородской области.

Исключением являются несколько проектов, они получили оценку «удовлетворительно». Речь идет о национальных проектах «Экология» в Вачском районе, «Демография» в городе Кулебаки, а также «Жилье и городская среда» в Павловском и Чкаловском районах.