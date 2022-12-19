«Нижегородский водоканал» досрочно перевели на одноставочный тариф на ХВС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Нижегородский водоканал» досрочно перевели с двухставочного на одноставочный тариф на холодную воду. Об это информирует Региональная служба по тарифам.

Так, с 1 декабря 2022 года нижегородцы будут оплачивать холодную воду по тарифу 31,88 рубль за кубометр. Это на 4,12 рубля больше, чем в ноябре. Также вырос тариф на водоотведение, он составляет 23,79 рубля на кубометр.

Отмечается, что тарифы на ХВС при этом остались ниже, чем в городах-миллионниках. Так, например, в Перми тариф на воду составляет 36 рублей, в Екатеринбурге 39,25 рублей, а в Самаре 41,17 рубль.

И тариф на водоотведение также дешевле, чем в других городах. В Воронеже тариф составляет 27,49 рублей, в Казани 33,67 рубля, а в Уфе 33,88 рубля.

Кроме того, общая корректировка тарифов для нижегородцев с 1 декабря 2022 года осталась в пределах утвержденного предельного уровня 9%. Это стало возможным за счет сдерживания роста тепловых тарифов АО «Теплоэнерго» и АО «Автозаводская ТЭЦ, а также ТКО не более 7%.