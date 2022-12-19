Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде 19 декабря

Пробки в 9 баллов зафиксированы в Нижнем Новгороде. Фото: Яндекс.Пробки

9-балльные автомобильные заторы образовались в Нижнем Новгороде 19 декабря. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.Пробки. По состоянию на 18:00 в областном центре движение оказалось практически полностью парализовано. В нагорной части особенно напряженная ситуация на улицах Родионова, Белинского, Ошарской, Академика Блохиной, Ильинской, Зеленском съезде, улице Полтавской и Высоковском проезде, а также Ванеева, Салганской, Бринского. Студенческой, Ветеринарной, батумской, 40 лет Октября, Шатковской, Полярной, Героя Шапошникова, Геологов, Кащенко и Петровском проезде.

Небольшой затор есть на Мызинском мосту, движение по остальным переправам осуществляется свободно. В заречной части серьезный затор на улице Мурашкинской и прилегающих, на улице Советской в обе стороны и Ивана Романова (под метромостом). Стоят в пробках водители на Московском шоссе, проспекте Героев, Бурнаковском проезде, улицах 50-летия Победы, Страж Революции (на участке идет ремонт трамвайных путей, прим.), улица Коминтерна, Ярошенко, Федосеенко, Чаадаева, Светлоярская, бульвар Юбилейный.

Затруднения движения есть и на Комсомольском шоссе. Еще заторы наблюдаются на участках проспекта Ленина, самый большой из них отмечен на участке от «Двигателя Революции» до «Пролетарской».

Пробки есть на улицах Веденяпина, Краснодонцев, улицах Львовской и Кузбасской, а также на проспекте Молодежном.

В настоящее время в городе фиксируется четыре ДТП, два из них на Московском шоссе, по одному на улице Ларина и Казанском шоссе — там также наблюдается снижение скорости автомобильного потока.

По оценке онлайн-сервиса, дорожная обстановка улучшится к восьми вечера.