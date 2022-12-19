Экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко стала директором британской компании. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко возглавила британскую IT- компанию Spheroom Limited. Информация об этом появилась на сайте организации.

Напомним, в июне 2017 года Елизавета Солонченко стала мэром Нижнего Новгорода. Ее кандидатуру поддержали большинство депутатов на заседании городской Думы. Но уже в декабре 2017 года стало известно о том, что она покидает пост главы города.

После отставки Елизавета Солонченко переехала в Англию. И в мае 2020 года ее обвинили во взятничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2013-2018 годах экс-глава в общей сложности получила от нижегородских компаний около 80 млн рублей. Елизавета Солонченко была заочно арестована, так как сама она находится за границей.

В настоящее время экс-глава Нижнего Новгорода стала директором британской компании, которая занимается разработкой программного обеспечения и программированием. Елизавета Солонченко вступила в новую должность 1 декабря 2022 года. Также в компании работают Павел Сизов и Людмила Зудина.