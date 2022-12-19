Дзержинский «Завод синтанолов» завершил модернизацию производства. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Завод синтанолов» в Дзержинске завершил модернизацию производства, информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, предприятие обновило установку по производству специальных поверхностно-активных веществ (ПАВ) и модифицированных полиалкиенгликолей. Техническое перевооружение линии велось с 2019 года. Сообщается, что в этот проект вложили около 1 миллиарда рублей из собственных средств предприятия.

Стоит отметить, поверхностно-активные вещества – это основа большинства моющих средств. Они широко применяются при производстве бытовой химии и косметики, а также во многих отраслях промышленности.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, из-за санкций некоторые производители ПАВ ушли с российского рынка. Но модернизация производства на нижегородском заводе обеспечила прирост к объемам производимой продукции примерно на 30%.

- С введением санкций существенно увеличилось количество обращений по производству различных веществ. Мы способны как выпускать аналоги продукции, которая ранее поставлялась из-за рубежа, так и разрабатывать собственные функциональные аналоги, - отметил председатель совета директоров ГК «Норкем» Владимир Дмитриев.

Кроме того, после реализации проекта было создано около 20 новых рабочих мест.