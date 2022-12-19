Лишь около 12% нижегородских семей могут купить недорогой автомобиль в кредит Фото: Иван МАКЕЕВ

Только 11,6% семей Нижегородской области могут позволить себе покупку недорогого автомобиля в кредит. Такой рейтинг составили специалисты РИА "Новости".

Аналитики провели исследование по доступности покупки автомобилей. Так, 11,6% нижегородских семей могут позволить себе покупку недорогой машины до 900 тысяч рублей. А 2,7% могут содержать машину средней стоимости до 2,5 миллионов рублей. И только 0,11% нижегородцев могут позволить себе автомобиль премиум-класса.

Стоит сказать, что Нижегородская область расположилась на 41 месте в рейтинге среди всех субъектов Российской Федерации.

На первом месте в рейтинге находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где 56,9% жителей могут позволить себе покупку недорогого автомобиля. На втором месте расположился Чукотский автономный округ, в котором 48,9% населения могут позволить себе недорогой автомобиль. Замыкает тройку лидеров Магаданская область.

Как отметили специалисты РИА «Новости», в качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на его содержание, а также осуществлять повседневные расходы.

- Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% и сроке три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других, - сообщают аналитики.