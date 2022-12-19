Серебряным призером шахматного турнира стала команда Нижегородского водоканала

14 декабря 2022 года в Центральной районной библиотеке им. Ф.М. Достоевского состоялся шахматный турнир, который прошел в рамках V Спартакиады предприятий, учреждений и организаций Канавинского района.

В соревновании приняли участие команды АО «Нижегородский водоканал», Горьковской железной дороги, АО «Теплоэнерго», ИФНС России № 19 по Нижегородской области, ЗАО «ВяткаТрансКом», АО «Домоуправляющая компания Канавинского района» и канавинского районного подразделения ГУ МЧС России по Нижегородской области. В результате упорной борьбы шахматисты Нижегородского водоканала уступили только команде ГЖД и заняли второе место.

Напомним, что V-ая Спартакиада Канавинского района стартовала 11 ноября в ГБУ ФОК «Мещерский». Она приурочена к 100-летию физкультурного движения и 95–летию Канавинского района. Мероприятие открыли подведением итогов и награждением победителей IV Спартакиады. Первое место в общекомандном зачёте по итогам всех соревнований IV-ой Спартакиады Канавинского района заняла команда АО «Нижегородский водоканал».

Фото: «Нижегородский водоканал»