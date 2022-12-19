Третий этаж ТЦ «Мажамэль» продают за 90 миллионов рублей в Нижнем Новгороде. Фото: «Авито»

Третий этаж торгового центра «Мажамэль» продают за 90 миллионов рублей в Нижнем Новгороде. Такое объявление размещено на сайте «Авито».

Здание находится в Автозаводском районе на проспекте Ленина, 100Д. Сообщается, что третий этаж полностью сдан в аренду. Так, там располагаются агентство недвижимости, туристическое агентство, школа каратэ, медицинский кабинет и косметологический салон-магазин. Площадь этажа составляет 1285,4 квадратных метров.

Кроме того, рядом с торговым центром имеется большая парковка на 50 автомобилей, а также в шаговой доступности находятся станция метро «Парк Культуры» и остановка общественного транспорта.

Также недалеко от торгового центра располагаются Автозаводский Универмаг и ТЦ Парк Авеню.