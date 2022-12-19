Жилой комплекс с тремя высотками возведут на Казанском шоссе. Фото: сайт регионального минграда

Жилой комплекс с тремя 23-этажными домами появится на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального Минграда.

Так, в жилом комплексе планируется построить три 23-этажные высотки, а также другие здания меньшей этажностью. Кроме этого, рядом с домами благоустроят детскую игровую площадку. Дома будут выполнены в бело-серых и бело-коричневых тонах. Заказчиком и проектировщиком проекта является АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».

Проект обсудили на заседании Архитектурного совета при минграде Нижегородской области 24 ноября. В ходе собрания решили принять эту концепцию за основу для дальнейшего проектирования.

Напомним, недавно стало известно о том, что в Дзержинске появится спортивный парк. Местные жители предложили организовать площадку для заливки катка с фудкортом и сделать удобную парковочную зону парка «Молодежный».