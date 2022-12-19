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НовостиОбщество19 декабря 2022 9:04

Потепление до +1 градуса придет в Нижний Новгород в конце недели

Морозы будут ослабевать с каждым днем
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Нижний Новгород придет оттепель.

В Нижний Новгород придет оттепель.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередная оттепель придет в Нижегородскую область на этой неделе. К выходным, по прогнозам синоптиков, потеплеет до 0…+1 градусов.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», самым холодным днем станет понедельник – сегодня с утра в Нижнем Новгороде было -10 – но постепенно с каждым днем морозы будут ослабевать. Во вторник синоптики прогнозируют температуру воздуха -4 градуса, в среду будет чуть холоднее - -7. Но уже в четверг и пятницу потеплеет до -1 градуса. Всю рабочую неделю ожидаются снегопады.

В ночь на субботу столбики термометров покажут 0 градусов, а в первый выходной день и вовсе потеплеет до +1. Метель превратится в дождь со снегом, но уже в воскресенье вновь подморозит до -1 градуса. Нетрудно догадаться, что улицы, скорее всего, превратятся в сплошной каток, а у коммунальщиков прибавится работы.