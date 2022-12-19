Нижегородская «Школа 800» набирает сотрудников на работу. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская «Школа 800» в микрорайоне Верхние Печеры набирает педагогов и других сотрудников к себе на работу. Такая информация опубликована на сайте образовательного учреждения.

Так, открыты места для учителя начальных классов и физкультуры, а также для учителей музыки, английского языка, математики, изо, русского языка и литературы, истории и обществознания, испанского языка и ОБЖ.

Кроме того, в школу требуются логопед, психолог, библиотекарь, лаборант, бухгалтер, кладовщик, слесарь-электрик, специалист по закупкам, секретарь учебной части, методист и другие специальности.

Согласно информации, за одну ставку учитель будет получать 30 тысяч рублей. Это 18 аудиторных и 18 методических часов в неделю. Кроме того, при нагрузке до 21 часа и получении стимулирующих выплат можно получить доход до 42 тысяч рублей.

Отбор сотрудников в «Школу 800» проходит в четыре этапа. Сначала нужно заполнить анкету и ответить на вопросы, после успешного прохождения первого этапа нижегородцев ждет развернутое телефонное интервью. После этого кандидатов пригласят на одну из ежемесячных вводных сессий. И по результатам сессии пройдет собеседование с руководством. Начать работу нижегородцы смогут в январе-феврале 2023 года.

Напомним, обучение в «Школе 800» будет бесплатным. Возможность там учиться получат школьники со всего города.