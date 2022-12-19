«Добромобиль» будет развозить подарки для нижегородских благотворительных фондов до 30 декабря

«Добромобиль Соболь NN» будет собирать и развозить подарки до 30 декабря. Фото: АНО «Центр 800».

Нижегородские компании могут стать причастными к благотворительному проекту «Добромобиль», который продлится с 21 по 30 декабря. В его рамках фонды-партнеры проекта «800 добрых дел» получат подарки от различных организаций. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

– Проект «Добромобиль» положил начало приятной предновогодней традиции, которая объединяет неравнодушные сердца и дарит чудеса тем, кто в них особенно нуждается, – отметил генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков.

В канун новогодних праздников автомобиль «Соболь NN» станет добрым волшебником, который доставит подарки тем, кто в них нуждается. Так, ознакомиться с пожеланиями фондов можно тут.

Виш-лист довольно разнообразен: тут и консервы для кошек и собак, и сладкие подарки в «Хулиганодом», и наборы для творчества – алмазные мозаики, картины по номерам. Также среди пожеланий есть елочные игрушки, тюбинги и следж-хоккейные сани, ракетки и мячики для большого тенниса на колясках.

Поучаствовать в проекте может любая компания, для этого необходимо купить подарки из виш-листа, связаться с организаторами по почте romanova@nizhny800.ru. В оговоренный день подарки заберут и отвезут в один из благотворительных фондов.