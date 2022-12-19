Городок жизнеобеспечения появился на трассе М-7 в Кстовском районе

На месте работают пять единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Городок жизнеобеспечения развернут в Кстовском районе Нижегородской области 18 декабря в связи с погодными условиями, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. На 452 километре трассы М-7 «Волга» в районе поселка Ветчак находятся пять специализированных машин, в том числе, три пневмокаркасных модуля, работают девять человек.

- Здесь водители могут переждать непогоду, зарядить мобильные телефоны, связаться с родными и согреться. В настоящее время заторных явлений не наблюдается. Функционирование городка будет осуществляться до наступления стабильной обстановки — сказал старший городка жизнеобеспечения.

Кроме того, в шести километрах от городка дежурит большегруз Volvo, который может привлекаться в качестве тягача для эвакуации большегрузного транспорта. В городке есть номер телефона водителя этого большегруза, на случай, если кому-то потребуется помощь.

Напомним, нижегородцев предупреждали о неблагоприятных погодных явлениях — метели, ледяном дожде и мокром снеге, что приводит к налипанию мокрого снега и снижению видимости.

За выходные в регионе выпало большое количество снега, дороги фактически замело. В некоторых случаях легковушки буксовали на дорогах и улицах, а машины скорой помощи рисковали опоздать на вызов.