Пробки в 7 баллов сковали Нижний Новгород утром 19 декабря

Пробки 7 баллов сковали Нижний Новгород утром 19 декабря. Фото: Анна Мазуренко

Серьезные заторы наблюдаются на дорогах Нижнего Новгорода утром 19 декабря. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную обстановку в 7 баллов.

Сложнее всего сейчас обстановка в районе развязки в деревне Ольгино на въезде в Нижний Новгород – из-за мелкого ДТП на проспекте Гагарина заторы образовались как со стороны Богородска, так и со стороны Арзамаса.

Также пробки наблюдаются на улице Ларина в сторону завода «Термаль», на Казанском шоссе в сторону центра, на улице Коминтерна и на Анкудиновском шоссе.

Постоять придется на улицах Родионова, проспекте Гагарина перед площадью Лядова, на Белинского, Ванеева и Генкиной, на Нижневолжской набережной в сторону Канавинского моста и в районе Стрелки.

Причиной заторов стал снегопад, который шел в Нижнем Новгороде все выходные. По словам мэра Юрий Шалабаева, сейчас снежный покров в городе превышает норму на 150-200%.Дорожная техника работает в усиленном режиме для устранения последствий стихии.