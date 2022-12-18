Самолеты с опозданием прилетают в Нижегородский аэропорт 18 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолеты прилетают в Нижний Новгород 18 декабря с опозданием. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта «Чкалов».

Так, согласно данным онлайн-табло задержка самолетов из Москвы в Нижний Новгород составляет от 18 до 57 минут. А, к примеру, рейс из Антальи, следовавший через Казань, в Нижний Новгород должен был прибыть в 14.00. Тем не менее, на сайте аэропорта по состоянию на 20.00 этот рейс задерживается до 20.30.

Стоит отметить, что авиарейсы из Нижнего Новгорода также реализуются с опозданием. Так, самолет в Москву должен был вылететь 18 декабря в 11.40. Но фактическое время вылета было перенесено вперед на 2 часа 7 минут. Кроме того, авиарейс Нижний Новгород – Анталья должен был осуществиться в 15.00, но, согласно оналйн-табло самолет вылетел в 20.00.

Такие сложности с вылетом из Нижнего Новгорода и прилетом в город, судя по всему, связаны с погодными условиями.

Напомним, неблагоприятные погодные явления обрушились на Нижний Новгород и Нижегородскую область в ночь на 18 декабря. Осадки сохранились до утра и продолжились днем 18 декабря.