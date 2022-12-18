Время прибытия скорой помощи на вызов увеличилось в Нижнем Новгороде на 7 процентов

Работа экстренных служб осложнена снегопадами ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Время прибытия скорой медицинской помощи на вызов в Нижнем Новгороде увеличилось на 7 процентов. Это связано с неблагоприятными погодными явлениями. Снегопады, которые обрушились на Нижегородскую область, затрудняют работу экстренных служб.

– Выпустили на линию максимальное число бригад и машин. Тем не менее ситуация с медицинской логистикой пока напряжённая, – сообщает в своем телграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Министр здравоохранения просит автовладельцев при парковке автомобилей учитывать и сохранять беспрепятственный проезд экстренным службам. Также нижегородцев призывают открывать придомовые шлагбаумы во время снегопада и при устранении его последствий. Это поможет бригадам скорой помощи доезжать до подъездов.

– Если видите, что наши машины скорой помощи буксуют, будем признательны, если поможете. В бригадах бывает всего один мужчина и тот – водитель, – добавляет Давид Мелик-Гусейнов.