В Нижнем Новгороде умер экс-депутат Заксобрания Александр Кузнецов

Александр Кузнецов ушел из жизни в возрасте 63 лет ФОТО: телеграм-канал «Нижегородская опора»

Бывший депутат Законодательного собрания Нижегородской области, основатель и генеральный директор группы компаний «Электроника» Александр Кузнецов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале «ВОВК».

Известно, что Александр Кузнецов родился в городе Горьком. До того как стать депутатом Заксобрания Нижегородской области в 2006 году, он успешно освоил ни одну профессию. До службы в армии Александр Кузнецов работал слесарем-электромонтажником. После службы устроился на машиностроительный завод электриком. В школе №30 Александр Юрьевич работал по специальности – учителем труда и черчения. А с 1988 года он являлся генеральным директором ГК «Электроника».

По данным, опубликованным в телеграм-канале «Нижегородская опора», отпевание и прощание с Александром Кузнецовым пройдет в Кафедральном Соборе Александра Невского 20 декабря в 12.00.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Кузнецова.