Энергетики Нижегородской области продолжают бороться с последствиями опасных погодных явлений

18 декабря на территории Нижегородской области вновь произошло значительное ухудшение погоды: мокрый снег, местами ледяной дождь, метель, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Энергетики были заранее мобилизованы и готовы к опасным погодным явлениям, что позволило не допустить массовых отключений электросетей. Заявки по локальным отключениям принимаются в обычном режиме и тут же берутся в работу. Восстановление электросетевой инфраструктуры происходит круглосуточно. Налажено постоянное взаимодействие с органами власти, ЕДДС и главами районных администраций, а также непосредственный контакт с потребителями.

Напоминаем, что в Богородске продолжает работу мобильный пункт по работе с потребителями, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения и получить информацию об отключениях. Пункт расположен на Центральной площади и работает с 9.00 до 21.00

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э».