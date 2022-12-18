Глава нижегородского Минздрава рассказал о вреде энергетических напитков

В энергетиках содержится аномальная доза сахара Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области рассказал о вреде и пользе энергетических напитков. Так, пользы в энергетиках совсем мало – кратковременный (на 3-4 часа) заряд бодрости.

– А вот отложенного вреда кратно больше. Представьте себе севшую батарейку, которую достали из пульта, потрясли и потёрли и снова засунули в пульт, – сообщает в своем телеграм-канале Давид Мелик-Гусейнов.

Главный вред от употребления энергетических напитков – это повышение артериального давления. Ведь около 50 процентов всех смертей происходит в результате гипертонии.

Кроме того, в напитке «бодрости» содержится аномальное количество сахара. Минимальная дозировка сахара на одну бутылку энергетика равна 14 ложкам того же вещества в чистом виде. И прием одной банки энергетика может нанести огромный вред для поджелудочной железы и печени.

Как отметил министр здравоохранения Нижегородской области, в следующем году на сладкие напитки будет введен налог. Полученные с этого средства пойдут на программу по сахарному диабету.