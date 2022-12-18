Мобильный пункт по работе с потребителями электроэнергии в Богородске продолжает свою работу

Со 2 декабря в Нижегородской области филиалом «Нижновэнерго» были развернуты мобильные пункты для потребителей. Все желающие могли оставить свои обращения по вопросам электроснабжения, а также получить информацию об отключениях и других проводимых на сетях работах.

В передвижных пунктах работали сотрудники филиала, которые отвечали на вопросы жителей. По словам самих жителей, такой формат был очень полезен, давал ясность и определенность в непростой ситуации, спровоцированной аномальными погодными условиями.

На сегодняшний день продолжает свою работу пункт в Богородске.

Кроме того, вы всегда можете сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

Также узнать о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения, отправив запрос об отсутствии электроэнергии, можно на сайте ПАО «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э» https://mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/ Ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребитель получит по удобной для него форме обратной связи.

Доступна подписка на уведомления об отключениях электроэнергии на сайте компании www.mrsk-cp.ru (баннер на стартовой странице «Подписаться на уведомления об отключениях электроэнергии»).

Энергетики выражают благодарность неравнодушным потребителям за сообщения об обрывах проводов, об угрожающих падением деревьях, о нарушении нормальной работы электрооборудования, - все это помогает оперативному реагированию и быстрому восстановлению энергоснабжения.