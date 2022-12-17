Новогодняя площадка открылась на Нижегородской ярмарке Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Главная новогодняя площадка работает на Нижегородской ярмарке уже второй день – с 16 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний 800».

На праздничной площадке организовано много интересных локаций. Так, перед Главным ярмарочным домом располагается каток. Чтобы покататься на коньках, можно приобрести билеты на сайте или в кассах катка.

Не менее интересны мастер-классы на ярмарочном базаре. На этом базаре можно не только купить сувениры, но и самостоятельно сделать новогодние сладости.

И, конечно, на новогодней площадке можно встретить Деда Мороза. Ведь его резиденция находится в здании Нижегородской ярмарки. Чтобы навестить главного сказочного персонажа Нового года, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте за сутки до предполагаемого визита.

Напомним, Нижегородская ярмарка будет работать как новогодняя площадка до 15 января 2023 года.