Проект по преодолению синдрома выгорания среди медиков реализуют в Нижегородской области в 2023 году

Синдрому выгорания преимущественно подвержены врачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект по преодолению синдрома выгорания среди медиков начнут в Нижегородской области в 2023 году. Регион реализует его первым в России.

– Чтобы не выгореть, надо заметить первые симптомы. А для руководителя организации – не допустить эскалации вируса выгорания в коллективе, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Синдром выгорания как диагноз был введен Всемирной организацией здравоохранения в систему классификации болезней в 2019 году. Этому синдрому преимущественно подвержены врачи. Но данной теме не уделяется должного внимания, что приводит к потере многих специалистов.

Поэтому в Нижегородской области и начнут реализацию проекта по преодолению синдрома выгорания. И в этом помогут Департамент здравоохранения города Москвы и федеральные ВУЗы.