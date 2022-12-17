Шесть лыжных трасс открылись в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде открылись шесть лыжных трасс. Еще одна появится совсем скоро. О местах в городе, где можно покататься на лыжах рассказал в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Так, Автозаводский парк, парк «Дубки» и парк «Швейцария» уже готовы принимать всех желающих лыжников. Также лыжни проложены на Щёлоковском хуторе, на лыжной базе «Олень» (спортивная школа «Нижегородец») и на лыжной базе «Сормович» (спортивная школа «Сормово»).

Кроме того, уже на следующей неделе, до 25 декабря, лыжная трасса появится в Светлоярском парке Сормовского района.

– Чтобы ничего не омрачило отдых, пожалуйста, заранее знакомьтесь с расписанием на сайтах учреждений, – отметил Юрий Шалабаев.