Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с улиц и дорог Нижнего Новгорода за 16 декабря Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

19 695 кубометров снега вывезли с улиц и дорог Нижнего Новгорода за 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Сильная метель обрушилась на Нижний Новгород вчера, 16 декабря, и сохранилась до вечера.

Во всех районах города работали коммунальные службы. Снежные массы увозили с дорог, подходов к остановочным павильонам, проездов внутри кварталов, придомовых территорий и тротуаров. Прогулочные места и подходы к остановкам обрабатывались противогололедными материалами.

Кроме того, последствия снегопада продолжили ликвидировать и сегодняшним утром, 17 декабря.

Коммунальные службы работают круглосуточно. Как отметил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на улицах города работает около 650 единиц техники и 4,5 тысячи дворников и дорожных рабочих. Ситуацию по уборке снега контролируют главы районов.

– Объезжают районы. Такая работа идет без выходных. По итогам снова соберёмся на штабе, где каждый отчитается о проделанной работе, в том числе и по обращениям жителей, – заявил Юрий Шалабаев.