22 школы и 11 детских садов Нижегородской области закрыты на карантин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 22 школах и 11 детских садах Нижегородской области полностью приостановили учебный процесс, информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Так, 13,3 % детских садов и школ региона частично или полностью приостановили учебную и воспитательную деятельность. Такие меры были приняты для сохранения здоровья нижегородцев и снижения уровня заболеваемости среди детского населения.

Сообщается, что учебный процесс в общеобразовательных организациях приостанавливается, если из-за гриппа или ОРВИ 20% и более детей не посещают учреждения.

Напомним, в Нижегородской области все еще продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, 73 человека в регионе заболели «свиным гриппом» за прошедшую неделю с 5 декабря по 11 декабря 2022 года.

– Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен по совокупному населению на 21 %, – сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.