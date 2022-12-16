Более 3 тысяч нижегородцев прошли курсы оказания первой доврачебной помощи

Более 3 тысяч нижегородцев прошли курсы оказания первой помощи. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 3 тысяч жителей Нижегородской области прошли бесплатные курсы оказания первой помощи при экстремальных ситуациях, информирует пресс-служба регионального правительства.

Так, нижегородцы, которые успели записаться на курсы, уже проходят обучение в составе нескольких групп. Желающие могут получить навыки по оказанию само- и взаимопомощи в экстремальных условиях, а также при различных ранениях и повреждениях.

Как рассказал директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко, нижегородцев учат оценивать состояние пострадавшего, накладывать жгуты и давящие повязки, а также проводить сердечно-легочную реанимацию.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, от жителей региона неоднократно поступали просьбы организовать курсы тактической медицины.

- Умение действовать в нестандартной ситуации может пригодиться каждому человеку, чтобы спасти чью-то или даже собственную жизнь, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме этого, главврач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов подчеркнул, что прохождение этих курсов не заменяет полноценного медицинского образования. Но учит нижегородцев правильно реагировать на нестандартные ситуации, которые могут угрожать жизни.