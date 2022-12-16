Новогодний праздник организовали для маленьких пациентов нижегородской больницы. Фото: ПИМУ

Настоящий новогодний праздник организовали волонтеры-медики для маленьких пациентов Педиатрического института ПИМУ. Об этом рассказали представители ПИМУ.

В гости к малышам пришёл волшебник Дедушка Мороз и не один, а со Снегурочкой и сказочными зверушками. Волшебные гости провели праздничную программу и подарили детям подарки. Так, 80 малышей смогли забыть о своих болезнях и поверить в настоящее чудо.

- Ежегодно на Новый год мы радуем детей, которые проходят у нас лечение, - отметила руководитель НИИ педиатрии Алла Лаврова.

В нижегородской детской больнице лежат детки с орфанными заболеваниями, муковисцидозом, болезнью Крона и заболеваниями центральной нервной системы