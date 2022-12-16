Пробки в восемь баллов сковали Нижний Новгород вечером 16 декабря

Ожидается, что к 20:00 дорожная обстановка улучшится. Фото: Яндекс.Пробки

Многокилометровые автомобильные пробки Образовались в Нижнем Новгороде вечером 16 декабря. По данным онлайн-портала «Яндекс.Пробки», дорожная обстановка оценивается в восемь баллов.

Наиболее проблемными участками отмечены улица Белинского, выезды на улицу Малую Покровскую со стороны площади Горького и Звездинки, улицы Ошарская, Салганская и участок улицы Бекетова в направлении Ванеева.

Заметное снижение скорости автомобильного потока наблюдается на Нижневолжской набережной в направлении Канавинского моста. Движение по переправам при этом осуществляется практически без помех.

В заречной части города перекрыты участки на улицах 50-летия Победы и Чонгарской. В связи с этим заторы образовались на прилегающих улицах. Парализованы несколько участков Московского шоссе и Комсомольское шоссе от железнодорожного переезда до выезда на кольцевую дорогу. Полностью стоят бульвар Юбилейный и улица Ярошенко. Пробки есть и на проспекте Лненина, и на участке от Героя Попова до Баумана.

В Автозаводском районе постоять придется на проспекте Молодежном и на улице Краснодонцев.

Ожидается, что к 20:00 дорожная обстановка улучшится.