Спортивный парк появится в Дзержинске в 2023 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство спортивного парка рядом с микрорайоном Молодежный в Дзержинске начнется в 2023 году. Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Также планируется, что на Святом озере появится прогулочная зона и смотровая площадка. В настоящее время уже началось проектирование общественных пространств с учетом предложений жителей Дзержинска. Свои пожелания по поводу благоустройства территорий отправили более 500 дзержинцев.

Так, жители района предложили оборудовать пешеходный переход через Заревскую объездную дорогу, а также установить комнату для матери и ребенка. Кроме этого, жители Дзержинска предложили организовать площадку для заливки катка с фудкортом и сделать удобную парковочную зону парка «Молодежный».

Кроме того, дзержинцы предложили варианты благоустройства Святого озера. Например, высадить больше деревьев на берегу и уделить особое внимание берегоукреплению.

Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, общественное пространство на месте лесного массива станет первым парком в этой части города и получит молодежно-спортивную направленность

- Поскольку необходимо обеспечить комфорт всем жителям прилегающих территорий, в проект также включили детские площадки, площадку для выгула собак и зоны спокойного отдыха. На втором общественном пространстве — Святом озере — важно сохранить зеленые насаждения, провести берегоукрепительные работы, сохранить природную гармонию, - рассказал Иван Носков.