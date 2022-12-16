Около 20 дополнительных поездов запустят из Нижнего Новгорода в новогодние праздники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 20 дополнительных поездов запустят из Нижнего Новгорода в период новогодних праздников, информирует пресс-служба ГЖД.

Поезда будут курсировать в период с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 год. Так, между Нижним Новгородом и Москвой назначено 12 дополнительных поездов. Еще 5 дополнительных будут курсировать между Нижним Новгородом и Адлером.

Кроме того, сообщается, что один рейс совершит туристический поезд из Нижнего Новгорода в Великий Устюг.

Напомним, сдвоенную «Ласточку» запустят из Нижнего Новгорода в Киров перед Новым годом. Это позволит перевезти вдвое больше пассажиров, не меняя расписания.