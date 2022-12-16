Рост тарифов на электроэнергию остановлен в Нижегородской области. Фото: Даниил ОПАРИН

Рост тарифов на электроэнергию сверх социальной нормы потребления остановлен для жителей Нижегородской области. Это происходит впервые за 15 лет, информирует пресс-служба регионального правительства.

Так, тарифы на электричество для населения сверх социальной нормы потребления не подорожали с 1 декабря 2022 года, как многие коммунальные услуги, а остались на прежнем уровне. Более того, они будут «заморожены» вплоть до июля 2024 года.

Как сообщили в региональной службе по тарифам, за последние три года цены на электроэнергию для нижегородцев устанавливались с индексацией ниже инфляции в 1,3−1,5 раза. Кроме того, тарифы на свет в пределах социальной нормы проиндексированы на минимально допустимом уровне, который установлен для Нижегородской области. Изменение было меньше инфляции и составило 8,7%